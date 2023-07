Covid: Zanella (Avs), 'destra non vuol capire lezione, solo sanità pubblica ci salverà'

Covid: Zanella (Avs), 'destra non vuol capire lezione, solo sanità...

Roma,6 lug.- (Adnkronos) – “Solo il rafforzamento della sanità pubblica potrà salvarci da nuove pandemie: questa è la lezione del Covid che la destra non vuole capire. Si prende dunque la strada di una commissione d’inchiesta come resa dei conti politica con gli avversari di allora, visto che esclude dal proprio raggio di azione le Regioni e altri enti che hanno avuto una parte rilevante nella gestione della pandemia: vergogna, noi non l’abbiamo votata”. Lo ha detto nella dichiarazione di voto contraria alla istituzione della commissione di inchiesta parlamentare sulla gestione del Covid la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra Luana Zanella.