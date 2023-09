Covid: Zanella (Avs), 'gratuità vaccino principio inderogabile, incredibili parole Schillaci'

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "La gratuità del vaccino è un principio inderogabile, in ogni caso è incredibile che il Governo non abbia ancora affrontato la questione". Così la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Luana Zanella, dopo le parole del ...

Roma, 14 set. (Adnkronos) – "La gratuità del vaccino è un principio inderogabile, in ogni caso è incredibile che il Governo non abbia ancora affrontato la questione". Così la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Luana Zanella, dopo le parole del ministro della Salute Schillaci, il quale ha detto che è ancora da valutare se il vaccino anti-Covid sarà per tutti e gratuito.