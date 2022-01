Roma, 5 gen. – (Adnkronos) – "Quello che deciderà il governo di concerto con il Cts per me andrà bene. Se decideranno per l'obbligo vaccinale per gli over 60 vorrà dire che sarà la cosa giusta da fare. Io sono già immunizzato e non ho problemi".

Così all'Adnkronos il capitano dell'Italia campione del mondo nel 1982, Dino Zoff, in merito all'ipotesi di obbligo vaccinale per gli over 60.