Roma, 24 nov. (Adnkronos) – E' fissata per le 11 di questa mattina la cabina di regia tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza per decidere delle nuove misure anti-Covid per contrastare la quarta ondata. Già in giornata, probabilmente nel primo pomeriggio, dovrebbe tenersi il Consiglio dei ministri per varare le norme con cui il governo punta ad arginare la corsa del virus.