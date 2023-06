Cracovia 2023: Boxe, Cavallaro in semifinale 80 kg e pass Parigi 2024

Cracovia, 28 giu. – (Adnkronos) – Salvatore Cavallaro è il primo pugile dell’Italia ad assicurarsi la partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’azzurro, in gara ai Giochi Europei di Cracovia 2023, ha conquistato l’accesso alla semifinale degli 80 kg grazie al successo sull’olandese Gradus Kraus (5-0), ottenendo uno dei quattro pass olimpici individuali in palio nella sua categoria di peso nella rassegna dei Comitati Olimpici Europei in corso in Polonia.