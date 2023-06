Cracovia 2023: boxe, Irma Testa bronzo nei 57 kg

Cracovia, 30 giu. - (Adnkronos) - Irma Testa sconfitta in semifinale dall bulgara Svetlana Kameno Staneva nella categoria fino ai 57 kg ai Giochi Europei di Cracovia. La Campionessa del Mondo è stata battuta per split decision (4-1: tre 30-27, un 29-28, un 28-29) e si è dovuta acconten...

Cracovia, 30 giu. – (Adnkronos) – Irma Testa sconfitta in semifinale dall bulgara Svetlana Kameno Staneva nella categoria fino ai 57 kg ai Giochi Europei di Cracovia. La Campionessa del Mondo è stata battuta per split decision (4-1: tre 30-27, un 29-28, un 28-29) e si è dovuta accontentare della medaglia di bronzo. La campana si era già comunque garantita il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.