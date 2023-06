Cracovia 2023: Comitato organizzatore su coro anti-Juve, 'European Athletics spieghi accaduto'

Cracovia, 26 giu. (Adnkronos) – "A seguito di segnalazioni di eventi anomali agli Europei a squadre, che hanno attirato l'attenzione di atleti, tifosi e media, abbiamo chiesto agli organizzatori della gara di atletica leggera di spiegare e prendere posizione sulle situazioni accadute". Questo quanto si legge in un comunicato ufficiale a firma di Marcin Nowak, presidente del Comitato organizzatore dei Giochi Europei in Polonia, dopo quanto accaduto ieri allo stadio di Chorzow, quando durante la festa per la vittoria dell'Italia è partita una versione rivista e corretta di 'Sarà perché ti amo' dei Ricchi e Poveri con un coro anti-Juventus. Nella nota pur non facendo esplicito riferimento alla gaffe, si sottolinea che "gli Europei a squadre si sono svolti nell'ambito del programma dei Giochi Europei Cracovia-Malopolska 2023, ma il comitato organizzatore non è responsabile della loro organizzazione. Gli attuali organizzatori a Chorzow erano la Federazione europea di atletica leggera (European Athletics) e il Silesian Stadium".

Nel comunicato infine si sottolinea che "i Giochi Europei di Cracovia-Malopolska 2023 sono il più grande evento sportivo multidisciplinare nella storia della Polonia. Quasi settemila atleti provenienti da 48 Paesi affiliati dei Comitati Olimpici Europei sono venuti a competere nel nostro paese. Tra loro ci sono i migliori atleti in molte discipline per competere per la qualificazione olimpica o nei campionati europei. I migliori atleti sono arrivati ​​anche per i Campionati Europei di Atletica a Squadre, che si sono svolti nell'ambito del programma dei III Giochi Europei 2023 allo Silesian Stadium. La loro presenza ha permesso ai fan di seguire la competizione al massimo livello".