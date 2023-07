Cracovia 2023: kickboxing, doppio oro per l'Italia con Ivan Penzo e Federica Trovalusci

Cracovia, 2 lug. - (Adnkronos) - L’ultimo giorno di gara dei Giochi Europei di Cracovia riserva all’Italia Team il trionfo del kickboxing. Otto atleti in finale per l’oro, otto medaglie sicure. Inizia subito bene nel Light Contact di Ivan Penzo (-63 kg) capace di mettere in bacheca...

Cracovia, 2 lug. – (Adnkronos) – L’ultimo giorno di gara dei Giochi Europei di Cracovia riserva all’Italia Team il trionfo del kickboxing. Otto atleti in finale per l’oro, otto medaglie sicure. Inizia subito bene nel Light Contact di Ivan Penzo (-63 kg) capace di mettere in bacheca il primo oro della giornata ai danni del tedesco Anis Triqui battuto 3-0. Poi arriva il secondo metallo pregiato nella specialità Point Fighting ad opera di Federica Trovalusci (-50 kg) che supera 17-6 la slovena Tyra Barada. E’ argento, ma non per questo meno importante la medaglia conquistata da Damiano Tramontana (-63,5 kg) che nel Full Contact è sconfitto 0-3 dall’azero Farid Aghamoghlanov.