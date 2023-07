Cracovia 2023: Malagò esalta gli azzurri, 'edizione storica, strada per Parigi è tracciata'

Cracovia, 2 lug. - (Adnkronos) - “Semplicemente fantastici! L’Italia Team ha onorato al meglio il proprio Paese, vivendo da protagonista i Giochi Europei di Cracovia 2023. Le atlete e gli atleti azzurri hanno dominato il medagliere per numero di ori e per numero di medaglie. Stasera si c...

Cracovia, 2 lug. – (Adnkronos) – “Semplicemente fantastici! L’Italia Team ha onorato al meglio il proprio Paese, vivendo da protagonista i Giochi Europei di Cracovia 2023. Le atlete e gli atleti azzurri hanno dominato il medagliere per numero di ori e per numero di medaglie. Stasera si chiude un’edizione storica, da record, in cui lo sport italiano ha dimostrato ancora una volta la propria forza, in tutte le discipline”. Così il presidente del Coni Giovanni Malagò commenta la straordinaria spedizione dell'Italia Team ai Giochi Europei di Cracovia.

“Il mio ringraziamento -aggiunge il numero uno dello sport italiano- va alle atlete e agli atleti, ai tecnici e a tutti gli official che hanno consentito di scrivere questa pagina bella, unica e indelebile. Alle 100 medaglie vinte, di cui 35 d’oro, 26 d’argento e 39 di bronzo, si sommano 11 carte olimpiche conquistate per i Giochi del 2024. La strada verso Parigi è tracciata e l’Italia si avvicina a questo traguardo con la consapevolezza delle proprie potenzialità e con l’obiettivo di regalare ancora tante gioie ai propri sostenitori”.