Cracovia 2023: Minisini, 'gare ad Auschwitz? Realizzi che noi siamo fortunati'

Auschwitz, 22 giu. - (Adnkronos) - "Gare ad Auschwitz? Quando gareggiamo cerchiamo di non pensare alle cose esterne, ma ovviamente ogni volta che torniamo in hotel davanti al campo di concentramento non è facile. Ci sono alcune storie che sai che sono accadute, a scuola ne senti parlare ...

Auschwitz, 22 giu. – (Adnkronos) – "Gare ad Auschwitz? Quando gareggiamo cerchiamo di non pensare alle cose esterne, ma ovviamente ogni volta che torniamo in hotel davanti al campo di concentramento non è facile. Ci sono alcune storie che sai che sono accadute, a scuola ne senti parlare ed è qualcosa che non puoi descrivere. Lo abbiamo riletto e qui ripercorso con la mente. Stare qui la fa diventare una cosa più personale, ti fa realizzare ancora di più che sarebbe potuto succedere a te. Realizzi che siamo veramente fortunati a vivere in questo periodo è gareggiare insieme, anche se abbiamo avversari non abbiamo nemici e questa è la vittoria più importante". Queste le parole di Giorgio Minisini su Auschwitz e la Shoah subito dopo avere conquistato insieme a Lucrezia Ruggiero la medaglia d'oro ai Giochi Europei nel duo tecnico misto del nuoto sincronizzato, una disciplina che si sta disputando proprio ad Auschwitz. La squadra azzurra del sincro alloggia in un hotel che sorge proprio nei pressi del campo di sterminio.

"Cerchi di concentrarti solo sulla competizione anche se questa volta è stata più dura. Lo abbiamo letto nei libri di storia. Ora dobbiamo concentrarci perché abbiamo tante competizioni, ma domenica sicuramente andremo e sentiremo ancora il peso di questa tragedia", ha aggiunto la Ruggiero.