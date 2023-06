Cracovia 2023: Mornati, 'Italia Team ha frantumato record, Coni un riferimento'

Cracovia, 30 giu. (Adnkronos) - “Questi giochi europei si inseriscono in un contesto mai visto prima, non inquadrabili con Minsk e Baku, con le qualificazioni olimpico e un programma fitto. Tanti ragazzi in lizza per carte olimpiche, e gli europei a squadre incastonati nel programma. I numeri ...

Cracovia, 30 giu. (Adnkronos) – “Questi giochi europei si inseriscono in un contesto mai visto prima, non inquadrabili con Minsk e Baku, con le qualificazioni olimpico e un programma fitto. Tanti ragazzi in lizza per carte olimpiche, e gli europei a squadre incastonati nel programma. I numeri sono tutti a nostro favore, sono numeri considerevoli, credo ci sia una normalità nella straordinarietà. Le federazioni, il Coni, l’Italia Team hanno ancora una volta frantumato il record, sta succedendo dai Giochi estivi, quelli invernali, gli Eyof e i Giochi del Mediterraneo. Se vogliamo leggere i numeri non penso ci sia un settore più in salute dello sport olimpico e di alto livello". Lo ha detto Carlo Mornati, segretario generale del Coni, in una conferenza stampa a Casa Italia a Cracovia a pochi giorni dalla chiusura dei Giochi Europei in Polonia.

Il segretario sottolinea poi che "nel lotto delle medaglie a disposizione qui ai Giochi Europei il 10% se le aggiudica l'Italia. Considerato che 41 nazioni su 48 vanno a medaglia, il livello di competitività è estremamente alto". Mornati ha anche aggiunto che "stiamo dando per scontato quello che non lo è. Ormai sono i numeri che parlano. Il nostro è diventato il comitato olimpico di riferimento per gli altri. Forse nel mondo, di sicuro in Europa. La macchina organizzativa è considerevole. Casa Italia è una cosa stupenda, un'appendice al villaggio, cosa che facciamo solo noi, è straordinario".