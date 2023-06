Cracovia 2023: tiro a segno, due bronzi azzurri con Sollazzo-Ceccarello e Monna

Cracovia, 22 giu. – (Adnkronos) – Giornata di medaglie con qualche rimpianto nel poligono di tiro al Wroclaw Shooting Centre. Due bronzi per gli azzurri sono il bottino della prima tornata di gare. Sono saliti sul terzo gradino del podio Danilo Denis Sollazzo e Sofia Ceccarello nel mixed team della carabina 10 metri e Paolo Monna nella pistola 10 metri.

E’ stata una gara di alta precisione che si è giocata sul filo dei decimi di punto. Alla fine la squadra mista di carabina 10 metri composta da Danilo Dennis Sollazzo e Sofia Ceccarello hanno conquistato la medaglia di bronzo. In qualifica, infatti, la coppia azzurra ha totalizzato 631.0 punti chiudendo al terzo posto ma distaccati dalle prime due posizioni, che hanno dato vita alla finale per l’oro, di quattro e sei decimi.

Meglio dei due azzurri sono risultati in fase preliminare gli spagnoli Paula Grande Martinez Jesus Oviedo Berenguer, secondi con 631.4, e gli ungheresi Tibor Zalan Pekler e Eszter Meszaros con 631.06. La superiorità dei due azzurri in finale contro la formazione della Repubblica Ceca, Aneta Brabcova e Frantisek Smetana, si è percepita tanto che nelle sessioni di tiro per il bronzo la vittoria è stata netta: 16-8. Nella finale per l’oro l’Ungheria ha superato la Spagna 17-7. Paolo Monna è riuscito a salire sul terzo gradino del podio nella pistola a 10 metri dopo aver sfiorato il sogno di giocarsi la finale per il primo posto dove avrebbe potuto sperare, in caso di vittoria, nella qualificazione per Parigi 2024.

Non è andata così ma ci è mancato poco e quindi ci sarà ancora modo di ritentare. Monna in qualifica ha totalizzato 583 punti come il lettone Lauiris Strautmanis con cui ha condiviso le prime due posizioni. Nella fase della finale a otto, invece, sulle cinque sessioni di tiro ha realizzato 247.0. Poco più di un punto in meno del turco Ismail Keles (248.2) mentre lontano è apparso il tedesco Maurice Robert Walter con 252.0. Aloro è spettato disputare il match per l’oro.

