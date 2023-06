Cracovia 2023: tiro a segno, Sollazzo oro nella carabina 10m

Cracovia, 23 giu. (Adnkronos) – Danilo Dennis Sollazzo si è aggiudicato la medaglia d'oro nel tiro a segno ai Giochi Europei. Dopo il bronzo ottenuto ieri nel mixed team insieme a Sofia Ceccarello, l’azzurro ha trionfato oggi nella carabina 10 metri. Il campione varesino, in virtù del sesto miglior punteggio (629.5) nelle qualificazioni, si è guadagnato l'accesso al ranking match riservato ai migliori otto tiratori dove ha totalizzato lo score di 261.2, che gli è valso il pass per l'ultimo atto a due, contro il tedesco Maximilian Bene Ulbrich.

L'azzurro nella sfida finale si è imposto nettamente 17-9. A completare il podio il ceco Jiri Privratsky. La gara metteva in palio una carta olimpica per il vincitore. Sollazzo, tuttavia, ne aveva già ottenuta una grazie al secondo posto dello scorso ottobre ai Mondiali disputati a Il Cairo. Stessa situazione anche per gli altri due componenti del podio. La quota Paese per Parigi2024, dunque, se l'è assicurata l'Austria, grazie al quarto posto ottenuto da Martin Strmpfl.