Cracovia 2023: tiro a volo, oro e pass olimpico nel trap per Jessica Rossi (2)

(Adnkronos) – Rossi assicura così ai colori azzurri il secondo e ultimo posto nazione disponibile per Parigi 2024 dopo quello ottenuto da Silvana Stanco con il successo agli Europei di Larnaca (Cipro) dello scorso agosto. Al Wroclaw Shooting Centre la campionessa olimpica di Londra 2012 fa la voce grossa sin dalle qualificazioni, chiuse con il primo punteggio (123/125). L’azzurra è la migliore anche nel proprio ranking match, in cui si guadagna l’accesso alla finale a quattro grazie allo score di 22/25. Rossi, nonostante l’elevata posta in palio, non tentenna nel gold medal match. Qui fa valere tutta la maggiore esperienza rispetto alle avversarie mettendo la firma sul primo posto grazie al punteggio di 28/35. Per l’Italia si tratta della seconda carta olimpica del tiro a volo nella kermesse polacca dopo quella ottenuta da Martina Bartolomei nello skeet.