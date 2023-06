Cracovia 2023: tiro a volo, oro e pass olimpico nel trap per Jessica Rossi

Cracovia, 30 giu. - (Adnkronos) - Jessica Rossi vince la medaglia d'oro nel trap ai Giochi Europei di Cracovia 2023 e conquista il pass olimpico non nominale per i Giochi di Parigi 2024. Medaglia d'argento per la finlandese Satu Makela-Nummela e bronzo per la slovacca Jana Spotakova. ...