Cracovia 2023: trionfo kickboxing con 6 ori e due argenti, 100 medaglie per l'Italia**

Cracovia, 2 lug. – (Adnkronos) – L’ultima giornata di gare ai Giochi Europei di Cracovia riserva all’Italia Team il trionfo della kickboxing. Inizia subito bene nel Light Contact Ivan Penzo (-63 kg), capace di mettere in bacheca il primo oro della giornata ai danni del tedesco Anis Triqui battuto 3-0. Poi il secondo metallo pregiato nella specialità Point Fighting ad opera di Federica Trovalusci (-50 kg), che supera 17-6 la slovena Tyra Barada. E’ d'argento la medaglia conquistata da Damiano Tramontana (-63,5 kg), che nel Full Contact è sconfitto 0-3 dall’azero Farid Aghamoghlanov. Sul ring del Full Contact Nicole Perona (-52 kg) ha subito l’assalto della turca Emine Arslan uscendo sconfitta per 0-3 conquistando comunque un prezioso argento.

L’oro invece lo ha conquistato nel Point Fighting Francesca Ceci (-60 kg) che ha saputo fare meglio della ungherese Andrea Busa battendola 7-4. Luna Mendy (-60 kg) sul tatami del Light Contact ha affrontato la slovena Urska Gazvoda. L’azzurra si è aggiudicata la vittoria per 2-1 conquistando un’altra medaglia d’oro. Gabriele Lanzilao (- 63 kg) nella specialità Point Fighting non si è fatto sorprendere dal greco Georgios Tsampodimos Leovari. Dopo un inizio in salita, in cui aveva subito 0-4, l’azzurro nel secondo round ha saputo accorciare le distanze e poi mettere al sicuro la vittoria nell’ultimo periodo con 11-8. In chiusura l'oro conquistato da Domenica Angelino (-70 kg) nel Point Fighting: l'azzurra batte in finale la slovena Tina Baloh 10-9 e conquista la centesima medaglia dell'Italia Team ai Giochi Europei 2023.