Cracovia: boxe, Mouhiidine in finale nei 92 kg e carta olimpica per Parigi 2024**

**Cracovia: boxe, Mouhiidine in finale nei 92 kg e carta olimpica per Parigi ...

Cracovia, 30 giu. - (Adnkronos) - Colpo grosso di Aziz Abbes Mouhiidine ai Giochi Europei di Cracovia. Nei 92 kg l'azzurro sconfigge in semifinale il polacco Mateusz Bereznicki con un perentorio 5-0 e vola in finale. Il successo vale anche la carta olimpica (pass individuale) per i Giochi Olimp...