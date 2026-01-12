Crans Montana, Bertolaso: 3 feriti migliorati, 9 ancora critici

Milano, 12 gen. (askanews) – “Questa mattina ho fatto un giro insieme ai due primari dei due reparti. Ci sono due o tre situazioni molto migliorate. Ci sono sicuramente due persone che probabilmente nei prossimi giorni trasferiremo in altri ospedali. C’è un ragazzo di questo gruppo di giovani che è quello che si trova sicuramente nelle condizioni migliori che si muove, si sposta, ma comunque ha bisogno di tutta una serie di medicazioni continue, quindi possiamo dire che è fuori pericolo, ma non possiamo certo dire che il problema è risolto.

Poi gli altri nove sono particolarmente critici con diversi livelli di criticità”. Lo ha detto l’assesore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, a proposito dei 12 feriti del rogo di Capodanno a Crans Montana ricoverati all’ospedale milanese di Niguarda. “Sarà un periodo molto lungo che dovranno trascorrere in rianimazione e poi al centro ustioni. Non siamo pessimisti su nessuno di loro, ma la lotta è estremamente dura” ha aggiunto. “Sono 7 in rianimazione intubati, 5 al Centro ustioni. Speriamo che un paio di loro nelle prossime giornate possano essere estubati. Per 3-4 di loro il percorso sarà molto più lungo e complicato” ha aggiunto. “È stato fatto il primo check questa mattina su Leonardo e le condizioni sono estremamente critiche. Ricorderete che Leonardo è uno di quei due ragazzi che erano dati per dispersi e che per qualche giorno non si sapeva non se ne conosceva l’identità: uno è Leonardo è l’altro era Kean. Adesso sono due giovani che conosciamo, vicini di letto in questo momento in terapia intensiva” ha continuato.