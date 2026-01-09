Crans Montana, Mattarella a cerimonia a Martigny in omaggio vittime

Martigny, 9 gen. (askanews) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato a Martigny, in Svizzera, alla cerimonia in omaggio delle 40 vittime dell’incendio di Crans-Montana la notte di Capodanno. All’evento erano presenti numerose personalità internazionali, fra le quali la presidente dell’Europarlamento Roberta Metzola e il presidente francese Emmanuel Macron.

Il presidente del Governo vallesano Mathias Reynard, ringraziando per il sostegno ricevuto ha ricordato le vittime: “A Crans-Montana, 156 destini sono stati stravolti nelle prime ore del nuovo anno. Non dimenticheremo mai. Un momento di festa che si è trasformato in incubo”.

“La cerimonia di oggi per l’immane tragedia che si è consumata impone poche parole: angoscia nel ricordo delle vittime, piena solidarietà verso i loro familiari, affettuosa e costante vicinanza ai giovani che in ospedale lottano per riprendersi le proprie vite, giustizia per quanto accaduto”. Ha poi scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel libro delle condoglianze della cerimonia che si è svolta a Martigny in omaggio alle vittime di Crans Montana.