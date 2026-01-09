Crans-Montana, Meloni: vietare candele scintillanti nei locali

Milano, 9 gen. (askanews) – Il governo sta valutando di vietare nei locali italiani le candele scintillanti che hanno causato l’incendio a Crans-Montana, dopo la tragedia in cui sono morte 40 persone, per la maggior parte ragazzi e ragazze.

“Le nostre norme sono norme più rigide di quelle che ci sono nel Cantone”, ha spiegato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa di inizio anno organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare.

“Però io penso che quando accadono queste cose ci si debba sempre chiedere che cosa si può imparare – ha aggiunto – e penso che, anche dialogando ripeto con l’opposizione, a qualcuno l’ho già accennato, noi dovremmo ragionare della possibilità di vietare nei locali al chiuso l’uso degli scintillii che vengono messi nelle bottiglie per festeggiare perché è comunque un elemento che può essere di pericolosità”.

“Chiaramente – ha poi sottolineato – avendo noi degli imprenditori abilissimi immagino che si possano trovare mille altri modi per festeggiare senza rischiare che in qualche maniera un locale possa andare a fuoco”.