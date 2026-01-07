Crans-Montana, "Perdutamente" di Lauro per l'addio a Achille Barosi

Milano, 7 gen. (askanews) – Una mano sulla bara, la foto del ragazzo e le note di “Perdutamente” di Achille Lauro, intonate dai familiari. Così i parenti di Achille Barosi, morto nella tragedia di Capodanno di Crans-Montana, hanno voluto salutare per l’ultima volta il 16enne alla fine delle esequie, che si sono svolte nella basilica di Sant’Ambrogio a Milano, dove è stato proclamato il lutto cittadino.

I genitori al termine della messa hanno voluto ricordare con alcune parole il figlio Achille e proprio la madre ha raccontato quanto amassero cantare insieme questa canzone in macchina.