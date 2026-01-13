Home > Askanews > Crans-Montana, Tajani al Senato: tragedia incommensurabile

Roma, 13 gen. (askanews) – “La notte di Capodanno, si è consumata a Crans-Montana, in Svizzera, una tragedia incommensurabile. Quaranta persone, tra cui giovani tra i 14 e i 17 anni, hanno perso la vita nel rogo del locale ‘Le Constellation’, dove stavano festeggiando spensieratamente, pensando di essere al sicuro insieme ai loro amici, l’arrivo del nuovo anno.

116 i feriti, molti dei quali in gravissime condizioni”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nelle sue comunicazioni al Senato sulla strage di Capodanno a Crans-Montana.

“Voglio ricordare insieme a voi, in quest’Aula, i nomi dei nostri connazionali che quella notte ci hanno lasciato: Achille Barosi, Chiara Costanzo, Emanuele Galeppini, Giovanni Tamburi, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi”, ha proseguito Tajani.

L’Aula ha dedicato un minuto di silenzio in segno di rispetto per le vittime.

