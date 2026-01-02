Crans-Montana, Tajani: l'Italia ha offerto massima disponibilità

Roma, 2 gen. (askanews) – L’Italia ha offerto “massima disponibilità” alla Svizzera da un punto di vista sanitario, ma anche come collaborazione all’indagine, dopo il drammatico incendio della notte di Capodanno in un locale di Crans-Montana, in cui sono morte almeno 47 persone e sono rimaste ferite in 110.

Lo ha ribadito il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, arrivato nella città elvetica.

Tajani ha confermato il bilancio relativo agli italiani rimasti coinvolti nell’incendio. Sono in tutto 19, di cui 13 feriti e sei formalmente dispersi. Dei feriti, tre sono già all’ospedale di Niguarda, a Milano, mentre un altro è in arrivo. Gli altri sono in nosocomi elvetici. Ci sono inoltre, ha detto ancora il ministro, tre feriti la cui nazionalità non è ancora identificata.

Il ministro ha parlato di una collaborazione “molto positiva”, con le autorità svizzere. “Abbiamo dato – ha proseguito – massima disponibilità per accogliere anche feriti non italiani nel sistema ospedaliero italiano, quindi siamo qui anche per, ho ribadito durante l’incontro di stamane, la massima disponibilità italiana a collaborare con la Svizzera, sia dal punto di vista sanitario, sia dal punto di vista di polizia, sia dal punto di vista della protezione civile”.

L’Italia ha anche offerto collaborazione all’indagine sull’incendio, coinvolgendo la Polizia scientifica italiana. “Abbiamo dato disponibilità anche da parte della nostra polizia scientifica, per aiutare l’identificazione delle vittime della polizia elvetica”, ha detto il capo della diplomazia italiana. “Per quanto riguarda l’inchiesta, la procuratrice generale mi ha detto che sono già state effettuate decine di interrogatori e l’obiettivo è quello di vedere quali sono le responsabilità per questa enorme tragedia”, ha proseguito il ministro degli Esteri. Il capo della diplomazia italiana ha ricordato che “toccherà alla magistratura fare l’inchiesta e accertare le responsabilità”.