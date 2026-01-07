Crans-Montana,Valditara a Milano: era giusto stringerci tutti insieme

Milano, 7 gen. (askanews) – “Con il minuto di silenzio volevo essere vicino agli studenti e ai docenti, ho trovato una comunità molto scossa,

era giusto stringerci tutti insieme”. Così il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, arrivando a Milano ai funerali nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Chiara Costanzo, tra i sei italiani morti durante la notte di capodanno a Crans-Montana.

Il ministro in precedenza ha visitato a Milano l’istituto Orsoline di San Carlo di via Lanzone, la scuola che frequentava Achille Barosi, l’altro ragazzo milanese morto in Svizzera, dove, come in tutte le scuole, è stato osservato un minuto di silenzio per le vittime.

“Sono qui ovviamente per dimostrare la mia vicinanza e il cordoglio ai genitori. Vediamo di accertare al più presto la verità in Svizzera, questo è fondamentale, dobbiamo puntare sempre di più sulla sicurezza” ha aggiunto Valditara che si è fermato a parlare con il padre di Chiara.