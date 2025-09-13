Crawford e Alvarez: l'attesa sfida per il titolo mondiale a Las Vegas

Il mondo della boxe è in fermento per l’incontro tra Terence Crawford e Saul “Canelo” Alvarez, previsto per domani a Las Vegas. Entrambi i pugili hanno pesato 167,5 libbre (75,9 kg) durante la cerimonia ufficiale di pesatura, a mezza libbra sotto il limite della categoria super medi. Questa sfida rappresenta un’importante tappa nella carriera di Crawford, che punta a diventare il primo pugile a conquistare titoli indiscussi in tre diverse categorie di peso.

Il faccia a faccia finale

La tensione era palpabile durante l’ultimo faccia a faccia tra i due campioni. In un evento che ha richiamato circa 10.000 fan al T-Mobile Arena, Crawford e Alvarez si sono scambiati uno sguardo intenso, separati successivamente da Dana White, noto promotore di UFC. White ha collaborato con il Riyadh Season dell’Arabia Saudita per organizzare questo evento storico, che sarà trasmesso in streaming a livello globale da Netflix. “Ho preparato tutto”, ha dichiarato Alvarez, sottolineando il supporto dei suoi fan in vista della celebrazione del Giorno dell’Indipendenza Messicana.

L’importanza della sfida per entrambi i pugili

Alvarez, 35 anni, è l’unico pugile a detenere tutti e quattro i titoli maggiori nella categoria super medi. Ha combattuto a 168 libbre o più per quasi sette anni e ha vinto sei incontri consecutivi dal suo passaggio ai pesi massimi leggeri nel maggio 2022, nonostante una sconfitta contro il russo Dmitry Bivol. Dall’altro lato, Crawford, 37 anni e un record di 41 vittorie con 31 knockout, affronta questa sfida dopo aver gareggiato fino a poco tempo fa nella categoria welter. “Mi sento molto bene, non vedo l’ora di combattere”, ha detto Crawford, ricevendo fischi dal pubblico, ma rimane determinato a dimostrare il suo valore sul ring.

Le previsioni e le aspettative

Le opinioni degli appassionati sono contrastanti. Alberto Medina, tifoso di Alvarez, crede che la sfida si deciderà per pochi dettagli, mentre Mateo Diaz, un appassionato di boxe di Boise, Idaho, è convinto delle abilità superiori di Crawford. “Penso che Crawford vincerà per decisione se resisterà ai colpi di Canelo nei primi round”, ha affermato. Indipendentemente dall’esito, Crawford ha espresso chiaramente il suo obiettivo: “Voglio vincere in modo decisivo”. La sfida è attesa come un evento epocale nel panorama della boxe, e tutti gli occhi sono puntati su Las Vegas.