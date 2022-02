Crazy Pizza: la pizza di Briatore arriva a Roma

A Roma, in via Veneto, ha aperto la pizzeria di Flavio Briatore Crazy Pizza.

Dopo Londra e Monte Carlo, Flavio Briatore ha aperto il suo Crazy Pizza anche a Roma. Il locale di lusso dove una pizza (con Pata Negra può arrivare a costare 60 euro).

Flavio Briatore: Crazy Pizza a Roma

Nella via della Dolce Vita Felliniana, Flavio Briatore ha aperto il suo primo Crazy Pizza italiano dopo averne aperto uno a Londra e il secondo a Monte Carlo.

Il locale, a dir poco lussuoso, conta 62 coperti all’interno e 42 all’esterno e promette di essere già una delle pizzerie più lussuose della capitale (si va dai 13 euro per una normale pizza al pomodoro fino ai 60 per una pizza con Pata Negra).

Per gli interni del locale Briatore non ha badato a spese e, come sempre, ha scelto arredi di design e, ovviamente, materie prime di qualità eccezionale.

Il Crazy Pizza di Via Veneto è solo il primo aperto dall’imprenditore in Italia, ma il prossimo passo è certamente quello di aprirne uno anche a Milano.

La vita privata

Tutto scorre liscio come l’olio anche dal punto di vista sentimentale per Flavio Briatore. Lui e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci sembrano aver ritrovato la serenità e, nonostante abbiano smentito di essere tornati insieme, i due sono praticamente inseparabili. Per il compleanno della showgirl si vocifera che lo stesso Briatore abbia acquistato un’intera pagina del Corriere per farle gli auguri e, a seguire, i due hanno trascorso insieme il San Valentino a Dubai.

Ci saranno novità per l’ex coppia in futuro? In tanti sperano di saperne presto di più.