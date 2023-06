Creator Economy, la nuova sfida social da vincere di Mare Media

Milano, 13 giu. (askanews) – Una nuova simbiosi fra i creator e i brand. È questa una delle mission principali di Mare Media, giovane realtà legata ai servizi digitali e specializzata in social marketing. La società fa del suo punto di forza le esperienze e le competenze maturate dai propri creator, che risultano oggi fondamentali per definire e realizzare nuove modalità di comunicazione su diversi canali, come spiegato da Arcangelo Caiazzo, uno dei fondatori e portavoce di Mare Media: “In un mare di contenuti noi cerchiamo di fare emergere da una parte il content creator, dall’altra l’azienda. Aiutiamo il content creator ad emergere, a realizzare contenuti organici che possano aiutare a far divulgare una passione o il know how, e dall’altra aiutiamo le aziende a capire questo linguaggio”.

In particolare, Mare Media punta alla Creator Economy, supportando i creator nello sviluppo della loro professionalità sui diversi canali di riferimento e mettendoli in contatto con le aziende per la creazione di contenuti originali che comunichino i messaggi dei brand in modalità e linguaggi coerenti per sviluppare campagne di successo: “Sappiamo che il nostro know how” – prosegue Caiazzo – “può aiutare le aziende ad entrare in questo gioco, perché il mondo delle adv è sempre più saturo e il contenuto inorganico può arrivare a molte più persone. Conoscere questo linguaggio può aiutare le aziende ad esprimersi nel migliore dei modi”.

Fra i social con cui Mare Media lavora maggiormente, come sottolineato da Caiazzo, c’è Tik Tok, che oggi offre alle giovani generazioni quell’esperienza immersiva che ben si sposa con la mission aziendale: “I brand stanno iniziando adesso a capire il potenziale di TikTok, puoi arrivare a molte persone. Il bello è che quel contenuto raggiunge milioni di persone senza bisogno dell’adv classica a cui siamo abituati. Qualsiasi nicchia può comunicare tramite TikTok”.

Mare Media, dunque, si pone come realtà avanguardista nel variegato mondo del content creating, con una sfida social, seppur del tutto nuova, assolutamente da vincere.