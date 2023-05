Credendino: "Marina mai stata in mare così tanto come in questo periodo storico"

Credendino: "Marina mai stata in mare così tanto come in questo p...

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - ''La Marina oggi è in mare come non lo è mai stata negli ultimi quaranta anni per far fronte al fenomeno del terrorismo, eco terrorismo e della pirateria. Per questo siamo così tanto in mare in questo momento storico. Dobbiamo proteggere le n...