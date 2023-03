Credit Suisse: de Guindos, 'banche europee poco esposte'**

Roma, 16 mar. - (Adnkronos) - "L'esposizione delle banche europee rispetto a Credit Suisse è piuttosto limitata". Lo sottolinea il vicepresidente della Bce Luis de Guindos in conferenza stampa dopo la riunione di marzo del Consiglio Direttivo. Il banchiere spagnolo tracci aun q...

Roma, 16 mar. – (Adnkronos) – "L'esposizione delle banche europee rispetto a Credit Suisse è piuttosto limitata". Lo sottolinea il vicepresidente della Bce Luis de Guindos in conferenza stampa dopo la riunione di marzo del Consiglio Direttivo. Il banchiere spagnolo tracci aun quadro piuttosto positivo del settore: "oggi il loro capitale è molto più alto di 15 anni fa, hanno una liquidità robusta e anche la composizione dei buffer è di alta qualità, molto liquida". Quanto all'impatto negativo delle scelte della Bce de Guindos osserva come ""l'aumento dei tassi è positivo per margini e reditività, e compensa le potenziali perdite".