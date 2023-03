Credit Suisse: Lagarde, 'bene azioni decise autorità Berna su crisi'**

Roma, 20 mar. -(Adnkronos) – La Bce "accoglie con favore l'azione rapida e le decisioni prese dalle autorità svizzere. Tali azioni sono state strumentali al ripristino di ordinate condizioni di mercato e alla stabilità finanziaria". Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde in commissione Affari Economici del Parlamento Europeo, riecheggiando la nota diffusa ieri dopo l'annuncio della fusione Ubs-Credit Suisse 'imposta' in un certo senso dalle autorità di Berna.

Alla Bce – sottolinea – "stiamo monitorando da vicino gli sviluppi del mercato e siamo pronti a rispondere se necessario per preservare la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria nell'area dell'euro". La Lagarde ribadisce che "il settore bancario dell'area dell'euro è resiliente, con solide posizioni patrimoniali e di liquidità". "In ogni caso – ribadisce – il kit di strumenti di politica monetaria della BCE è completamente attrezzato per fornire sostegno di liquidità al sistema finanziario dell'area dell'euro, se necessario, e per preservare la corretta trasmissione della politica monetaria".