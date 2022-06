Credito, Passera: la “fiducia ragionata” che fa crescere il Paese

Milano, 28 giu. (askanews) – Favorire lo sviluppo del sistema economico italiano attraverso un accesso al credito per le piccole e medie imprese più semplice e personalizzato. E’ questo il tema dell’evento “Believe – Giving credit to the future” – organizzato a Milano da Illimity – che ha messo a confronto le diverse componenti dell’ecosistema del credito per incoraggiare il dialogo tra finanza e imprenditori in un momento di turbolenza macroeconomica e geopolitica.

Per Corrado Passera, fondatore e Ceo di Illimity, la classe dirigente ha il compito di gestire l’incertezza, che mina la capacità di investire. Occorre, dice, reagire con una “fiducia ragionata”.

“Oggi ci sono molte ragioni di preoccupazione. Tante incertezze legate alla pace, all’economia, al welfare, alla tenuta sociale. Non vogliamo nasconderci i problemi. Ma vogliamo anche far emergere le tante opportunità che ci sono. Nel corso della mattinata stiamo vedendo anche tutte nuove aree di crescita, nuovi trend di sviluppo, esempi di aziende che ce l’hanno fatta e che dimostrano che anche in settori molto competitivi o molto pressati dagli eventi si può avere successo e politiche di sviluppo”.

Quali sono le possibili soluzioni? “Stare vicino a queste imprese ma soprattutto metterci persone competenti, sia di credito dal punto di vista bancario, sia dal punto di vista della conoscenza del settore, in modo tale che si possa condividere, perché dare credito vuol dire stare insieme per un po’ di anni, i progetti, i problemi e poi le soluzioni insieme”.

Ma in che cosa si differenzia Illimity dalle altre banche? “Noi facciamo solo questo. ci siamo specializzati nel credito alle piccole e medie imprese. In particolare a quel credito fatto per la crescita, fatto per la ristruttuazione, se ci sono stati dei problemi, fatte per il recupero, se ci sono stati grandi problemi. Quindi il fatto di essere specializzati, di avere persone totalmente dedicate, di avere tecnologie che permettono decisioni che magari per altri istituti sarebbero troppo difficili da prendere, fa di illimity un partner del mondo delle piccole e medie imprese”.