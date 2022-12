Credito su stima, Affide: a Palermo filiale più grande d'Italia

Roma, 15 dic. (askanews) - Inaugurata a Palermo la filiale di credito su stima più grande d'Italia. È targata Affide, operatore leader e tra i maggiori player del Paese nel settore Aste preziosi. L'investimento, che ha visto l'acquisizione e ristrutturazione dello storico edificio in Via Marian...

Roma, 15 dic. (askanews) – Inaugurata a Palermo la filiale di credito su stima più grande d’Italia. È targata Affide, operatore leader e tra i maggiori player del Paese nel settore Aste preziosi.

L’investimento, che ha visto l’acquisizione e ristrutturazione dello storico edificio in Via Mariano Stabile 184 realizzato su progetto dell’ingegnere Cesare Pascoletti e che in passato ospitava l’ex sede centrale del Banco di Sicilia, contribuisce a dare nuovo impulso a un’area di Palermo che, nella sua visione

originaria, avrebbe dovuto essere il centro economico e sociale della vita cittadina.

Come conferma il Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla:

“Ogni angolo della città che venga adeguatamente riqualificato ed impegnato per una attività è un punto segnato a favore della città”.

“Riqualificare l’ex sede centrale del Banco di Sicilia è importante, torna oggi a essere uno dei cuori pulsanti dell’economia in città grazie all’apertura della filiale di Affide, uno degli operatori più seri e credibili nel campo del credito su stima in Italia.

La sede diventerà un punto di riferimento per la valutazione di oggetti preziosi e per le aste in città. Un segnale positivo”.

Palermo peraltro non è stata scelta da Affide a Caso. Il Presidente di Affide, Michele Faldella:

“In Sicilia abbiamo 11 delle 40 sedi della società che servono già oltre 50.000 clienti, per oltre 110 mln di euro di crediti erogati. Con i suoi 970 mq di superficie, la nuova prestigiosa sede costituisce un nuovo centro di competenza di rilievo nazionale per le attività di credito, valutazione e aste

preziosi.

E’ la sede più grande e prestigiosa di tutto il gruppo in Italia”.

“Questo momento è un reiniziare a riscoprire il patrimonio immobiliare, e nella nostra politica questo è il fiore all’occhiello, ma ci sono anche altre sedi importanti acquisite. Certo se uno qui visita il caveau capisce che siamo davanti a cose documentali, irripetibili, per una sede veramente prestigiosa”.

Con 16 sportelli operativi, un’area dedicata ai clienti Private, la sala esposizione preziosi e il laboratorio per analisi gemmologiche, la nuova sede che raggruppa tutte le precedenti consentirà di accrescere la qualità del servizio, in particolare nella cura e nell’ascolto dei clienti.

La filiale è anche sede d’Asta, dove sarà possibile acquistare oggetti preziosi a prezzi competitivi. Sono già in programma in occasione del Natale due aste speciali, mentre nella sala esposizione sarà inoltre già possibile ammirare il prezioso in oro bianco tempestato da diamanti da 30 ct complessivi, creato

negli anni ’20 del 900 dal Maestro siciliano Agatino Russo, artista eccelso nell’arte orafa.