"Credo" il nuovo album di Mondo Marcio racconta la vita in 12 brani

Milano, 24 apr. (askanews) – Mondo Marcio, tra i primi rapper ad avere portato il genere ad un pubblico mainstream e tra i primi ad avere trattato le proprie tracce come terapia personale, torna con ‘Credo’ un concept album intimo con riflessioni sul concetto di ‘umanità’ oltre che sull’impatto che la deformazione delle società di oggi hanno su quest’ultima.

Il titolo del disco rimanda inoltre al concetto di ‘credo’ personale.

‘Non ho mai smesso di credere in me stesso perché è la benzina che fa funzionare il motore quindi questa è sempre stata la prima cosa mai perdere la motivazione e non ho mai smesso di credere nel fare la cosa giusta, io penso che anche se non ti viene insegnato o comunque dentro di te se ascolti attentamente sai che cosa è la cosa giusta da fare in certe situazioni quindi queste due sono state le costanti in tutta la mia carriera’.

Tra Presente, passato e futuro, il disco rappresenta la descrizione di una vita in 12 canzoni, praticamente senza collaborazioni. ‘Non ci sono featuring nel disco, beh in realtà ci sono nel senso che sono ancora più di valore perché sono ancora più vicini a me, a casa nel senso come è sua mia madre nell’album e quindi tanta roba soltanto quello ma scherzi a parte ci ho pensato alla possibilità di mettere dei featuring nel disco in realtà non era il giusto per mettere dei featuring un po’ appiccicati oggi c’è un pochino questo trend di collaborare con un’utilità un po’ meccanica della collaborazione, cioè per aumentare le fanbase eccetera. Non c’è niente di male, però questo disco qua che va un po’ verso le direzioni di un concept album era molto preciso nella narrativa che avevo scelto, che avevamo scelto insieme al mio team e quindi appiccicare dei featuring un po’ giusto per metterci la polverina dorata del featuring avrebbe un po’ depistato dalla storia che volevo raccontare con le canzoni. E quindi eccoci qua’.

Icona dell’hip hop italiano, il rapper milanese parla così del suo rapporto di odio e amore per la sua città.

‘Anche con i limiti che può avere una città come Milano, mi concentro sulle opportunità che mi ha dato e che ti può dare quotidianamente. E’ una città che ti dà sempre la motivazione giusta per combattere, nel senso una città molto combattiva e questo per me comunque è stato un plus’.

Sabato 10 maggio l’artista è atteso per una data-evento al Fabrique di Milano.