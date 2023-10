Crema: Fontana visita evento filiera cosmesi, 'settore è in crescita'

Milano, 12 ott.(Adnkronos) - "In Lombardia si produce la gran parte della cosmesi italiana e il Cremasco in particolare è il cuore del settore. Siamo orgogliosi che la Lombardia sia punto di riferimento nazionale e internazionale". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, ...

Milano, 12 ott.(Adnkronos) – "In Lombardia si produce la gran parte della cosmesi italiana e il Cremasco in particolare è il cuore del settore. Siamo orgogliosi che la Lombardia sia punto di riferimento nazionale e internazionale". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo, a Crema (Cr), all'Innovation Day, evento arrivato alla sesta edizione e dedicato alla filiera produttiva cosmetica italiana e internazionale.

"Bene che anche in questa occasione – ha proseguito Fontana – si parli con concretezza di sostenibilità. Noi siamo per sostenibilità del buon senso, non per quella ideologica porterebbe a chiudere la Regione, a chiudere le attività produttive e a bloccare la circolazione delle auto. Il settore della cosmesi si sta impegnando molto per lo sviluppo sostenibile, la strada è quella giusta, continuate così", ha concluso il governatore rivolgendosi agli imprenditori e ai protagonisti della filiera.

Presente al Polo Cosmesi di Crema, anche gli assessori regionali Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche) e Barbara Mazzali (Turismo, Marketing territoriale, Design, Moda).

"La cosmetica – ha spiegato Mazzali – è parte integrante della filiera della moda. La Lombardia produce il 2% della quota mondiale del settore cosmetico. Per quanto concerne il settore specifico del make up, la quota di mercato, a livello globale, è del 37 per cento, mentre in Europa sale al 45%".

"Capaci di guidare le tendenze internazionali, le nostre imprese lombarde della cosmetica – ha proseguito – possono fare anche da capofila nel proporre nuovi strumenti di economia circolare. In questo senso può essere un valido supporto il programma di 'accelerazione' delle Pmi della moda e del design lanciato dal mio assessorato, con una dotazione di 2 milioni di euro e aperto anche a progetti legati alla cosmesi".