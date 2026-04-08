Cremlino: in attesa di nuovi colloqui con Usa e Ucraina

Mosca, 8 apr. (askanews) – Il Cremlino guarda a un nuovo round di colloqui trilaterali con Stati Uniti e Ucraina per discutere la guerra, mentre i negoziatori americani sono ancora concentrati sulla crisi iraniana. A dirlo è stato il portavoce Dmitry Peskov, che ha espresso “grande favore” per gli sforzi di pace di Washington e dello stesso Donald Trump sul dossier ucraino.”I negoziatori americani – ha detto Peskov – sono attualmente assorbiti dalle questioni iraniane.

Speriamo che nel prossimo futuro abbiano più tempo e più possibilità di incontrarsi in formato trilaterale. Attendiamo questo momento. E continuiamo a considerare con grande favore gli sforzi di pace dei negoziatori americani e dello stesso presidente Trump sul dossier ucraino”.