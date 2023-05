Cremona: affidato in prova ai servizi sociali picchia e maltratta la compagna, arrestato

Milano, 26 mag. (Adnkronos) – A seguito di una serie di reati, il giudice aveva disposto per lui l'affidamento in prova ai servizi sociali, ma il suo comportamento violento nei confronti della compagna gli è costato l'arresto. E' accaduto a Cremona, a un cittadino straniero di 46 anni, pregiudicato.

Alla base del provvedimento, c'era stati due diversi episodi: il primo commesso in provincia di Bergamo nel 2014, il secondo in provincia di Cremona nel 2019. Nel primo caso, l’uomo aveva denunciato il furto di un veicolo a lui in uso, simulando il reato perché il mezzo in realtà era stato sequestrato da altra forza di polizia; nel secondo caso era stato riconosciuto come il responsabile di un furto avvenuto a Crema nel novembre del 2019 all’interno di un furgone in uso a una ditta di termoidraulica. In quella circostanza aveva rubato diversa attrezzatura da lavoro del valore di alcune migliaia di euro. L’uomo stava quindi scontando in affidamento in prova ai servizi sociali l’ultima parte del cumulo delle due condanne, ma è stato denunciato per maltrattamenti ai danni dell’ex compagna, avendola aggredita e picchiata per futili motivi e procurandole delle lesioni. Il magistrato di sorveglianza di Brescia ha quindi revocato il provvedimento e lo scorso lunedì mattina i carabinieri della stazione di Vailate lo hanno rintracciato e arrestato.

Ora dovrà continuare a scontare in al carcere di Cremona il residuo della condanna definitiva, pari a oltre tre anni di reclusione, per i reati di furto aggravato e simulazione di reato.