Cremona, bimbo di 18 mesi cade dal balcone: salvo grazie all’erba

Bimbo di un anno e mezzo caduto dal balcone dell'appartamento a Cremona: è stato trasportato subito al centro traumi infantile di Bergamo, ma è salvo.

Tragedia sventata a Cremona: un bimbo di soli 18 mesi è caduto dal balcone dell’appartamento, ma fortunatamente si è salvato perché l’impatto è avvenuto sull’erba del prato.

Bimbo di 18 mesi caduto dal balcone dell’appartamento

Tragedia sventata a Cremona nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 maggio.

Un bambino di soli 18 mesi è caduto da un balcone di un appartamento, ma per sua fortuna e dei suoi cari l’erba del giardinetto ha attutito l’impatto al suolo, salvandolo.

Immediato l’intervento del 118 con l’elissocorso, grazie al quale il piccolo è stato trasportato via aerea al centro specializzato per i traumi dell’infanzia di Bergamo. Il neonato non è in gravi condizioni e non si trova in pericolo di vita, ma continua ad essere monitorato.

Le dinamiche della caduta che avrebbe pututo essere fatale

Oltre ai soccorsi, sul posto è intervenuta anche la squadra mobile della Polizia di Stato. I suoi agenti si sono occupati della ricostruzione, e stanno effettuando accertamenti sulla vicenda con il supporto della scientifica e le testimonianze della famiglia del bimbo e dei vicini.

In base a quanto finora ricostruito, sembra che il piccolo, con genitori stranieri, si sia sporto troppo dalla balaustra precipitando giù dal primo piano.

Nel giardinetto del palazzo, un edificio popolare, l’erba ha parzialmente attenuato la caduta che altrimenti sarebbe stata fatale.