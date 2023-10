Cremona: bloccato a spacciare, gli trovano droga, metadone e denaro, arrestato

Milano, 7 ott. (Adnkronos) - E' stato sorpreso mentre cedeva eroina a un cliente; bloccato, è stato trovato in possesso di alcune dosi di droga e denaro contante e per questo è stato arrestato. E' accaduto a Vescovato, nel cremonese, a un uomo di 37 anni, senza fissa dimora.I...

Milano, 7 ott. (Adnkronos) – E' stato sorpreso mentre cedeva eroina a un cliente; bloccato, è stato trovato in possesso di alcune dosi di droga e denaro contante e per questo è stato arrestato. E' accaduto a Vescovato, nel cremonese, a un uomo di 37 anni, senza fissa dimora.

Intorno alle 16 di ieri, un carabiniere della stazione di Vescovato, libero dal servizio e in abiti civili, ha notato un uomo salire su un'auto, per uscirne dopo neanche un minuto. L'auto quindi è ripartita e il militare ha deciso di seguire i movimenti dell’uomo a piedi, che poco dopo ha incontrato un’altra persona. In questa occasione, ha visto i due scambiarsi droga e denaro ed è quindi intervenuto, interessando anche una pattuglia del suo stesso comando, arrivata sul posto subito dopo.

I militari hanno bloccato i due uomini, identificandoli. Nelle tasche del cliente, un 36enne straniero con precedenti di polizia, è stato trovato un involucro contenente 0,6 grammi di eroina. Addosso allo spacciatore, invece, sono stati trovati 1,8 grammi di eroina contenuti in un involucro di cellophane e la somma di 90 euro e nello zaino un flacone contenente 98 grammi di metadone, la somma di 310 euro e sei involucri contenenti circa sei grammi di eroina. Entrambi sono stati accompagnati in caserma: il 37enne è stato dichiarato in arresto per lo spaccio di eroina e per la detenzione ai fini di spaccio di eroina e metadone, mentre il 36enne è stato segnalato alla prefettura come consumatore. Gli stupefacenti e i soldi sono stati sequestrati.