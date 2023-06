Cremona Contemporanea secondo la curatrice Rossella Farinotti

Cremona, 1 giu. (askanews) – A Cremona è nata una nuova rassegna dedicata all’arte contemporanea che trasforma la città in un luogo di sperimentazione, conoscenza e scoperta. Sono 21 gli artisti che partecipano alla prima edizione, lungo un progetto espositivo diffuso, in dialogo con i tesori della città. L’Assessorato alla Cultura del Comune di Cremona ha voluto la nascita di Cremona Contemporanea Art Week, appuntamento annuale che vede l’arte contemporanea in dialogo con il ricco patrimonio artistico e culturale della città di Cremona.

La curatrice Rossella Farinotti, ha selezionato ventuno artisti contemporanei attivi sulla scena internazionale, differenti per formazione e generazione ma selezionati dalla curatela in ragione dell’impatto e in dialogo con i luoghi scelti: Alessandro Agudio, Andrea Bocca, Gianni Caravaggio, Linda Carrara, Maurizio Cattelan, Nicole Colombo, Ettore Favini, Silvia Giambrone, Christian Holstad, Invernomuto, Francesco Joao, Beatrice Marchi, Silvia Mariotti, Oliver Mosset, Giovanni Ozzola, Alice Ronchi, Andreia Santana, Adelisa Selimbasic, Valdrin Thaqi, The Cool Couple e Luca Trevisani sono chiamati a immergersi negli scenari densi di storia e cultura che costellano Cremona e i suoi dintorni.