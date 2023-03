Cremona: fermato con cocaina in auto gli trovano hashish a casa, arrestato

Milano, 17 mar. (Adnkronos) – Un uomo di 36 anni, pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Soresina, nel cremonese, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I militari, durante un servizio di vigilanza, poco dopo le 11.30 di ieri, hanno notato un’auto in sosta con un uomo all’interno e hanno deciso di effettuare un controllo. Nel corso delle procedure di controllo, il 36enne è apparso nervoso e agitato, così il controllo è stato esteso anche all'interno del veicolo.

All’interno di una tasca i carabinieri gli hanno trovato un involucro in cellophane contenente due grammi di cocaina; accompagnato alla sua abitazione, ubicata in un altro comune, hanno perquisito anche la casa trovando, all’interno di un mobile, sei panetti di hashish per un totale di 285 grammi di stupefacente, due bilancini elettronici di precisione e materiale vario, utilizzato per il confezionamento delle dosi.

L'uomo è stato arrestato, mentre stupefacenti, materiale per confezionamento e bilancini sono stati sequestrati.