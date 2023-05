Cremona: furto aggravato e coltivazione di piante di stupefacenti, arrestato 38enne

Milano, 16 mag. (Adnkronos) - I carabinieri delle stazioni di Soresina, nel cremonese, hanno arrestato un pregiudicato di 38 anni, in esecuzione di un decreto emesso dal tribunale di Cuneo. L'uomo, che era già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, dovrà scontare in ...

Milano, 16 mag. (Adnkronos) – I carabinieri delle stazioni di Soresina, nel cremonese, hanno arrestato un pregiudicato di 38 anni, in esecuzione di un decreto emesso dal tribunale di Cuneo. L'uomo, che era già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, dovrà scontare in carcere una pena residua di un anno di reclusione relativa alle condanne intervenute negli anni 2019 e 2020, diventate definitive ed esecutive con la determinazione della pena per i reati di furto aggravato e coltivazione di piante di stupefacenti.

Da alcuni mesi il 38enne stava scontando la condanna in provincia di Cuneo; durante un controllo nell'abitazione a lui in uso perché risultavano dei collegamenti abusivi alla rete elettrica, i militari sono entrati in casa scoprendo una piantagione abusiva di canapa indiana di quasi 650 piante.

Oltre ad aver predisposto la serra composta da lampade per illuminazione, impianti di irrigazione e fertilizzazione e impianti di aerazione in ogni stanza della casa, l'uomo si era collegato abusivamente alla rete elettrica e, di conseguenza, è stato accusato anche di furto aggravato. Risultato, domiciliari revocati e trasferimento al carcere di Cà del Ferro dove sconterà il residuo anno di reclusione.