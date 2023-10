Cremona: Guidesi premia 32 attività storiche, 'forza società lombarda ed esempio per tutti'

Milano, 6 ott.(Adnkronos) – A Cremona la nuova tappa dell'evento 'itinerante' di premiazione delle Attività storiche riconosciute da Regione Lombardia. Un'iniziativa dedicata a negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.

"Regione Lombardia dice grazie a queste attività – ha sottolineato l'assessore alla Sviluppo economico Guido Guidesi, promotore dell'iniziativa – che da tanti anni per il territorio rappresentano un valore aggiunto economico e svolgono un ruolo di presidio sociale estremamente importante".

"Da parte nostra – ha aggiunto – c'è e ci sarà il sostegno nei confronti di imprese come queste che hanno saputo innovarsi mantenendo le tradizioni e garantendo il ricambio generazionale. Hanno dimostrato una grande capacità di risposta alle esigenze dei consumatori e del mercato. Hanno saputo resistere in tutti questi anni nonostante le contingenze economiche siano cambiate in continuazione. Sono un esempio per tutti, una forza della società lombarda di cui non possiamo fare a meno".

Insieme all'assessore Guidesi, durante la cerimonia che si è svolta nell'aula magna dell'Università di Cremona, hanno consegnato il 'marchio identificativo', il commissario straordinario della camera di commercio di Cremona, Gian Domenico Auricchio e i rappresentanti delle associazioni di categoria, oltre ai consiglieri regionali Riccardo Vitari e Matteo Piloni.

"Una giornata di festa – ha affermato Auricchio -: l'iniziativa è importante per la nostra comunità, perché riconosce la valenza di attività, mestieri e saperi che spesso sono tramandati di padre in figlio e di figlio in nipote. Si tratta di imprese non solo storiche, ma eroiche. Al riconoscimento si aggiungono gli strumenti di supporto che Regione mette a disposizione per migliorare le attività. E Unioncamere come sempre è al fianco di Regione nella strategia di sostegno alle imprese".