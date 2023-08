Cremona: i rapper Rondodasosa e Neima Ezza al 'Tanta Robba Festival', poi Massimo Ranieri

Milano, 22 ago. (Adnkronos) - Rondodasosa e Neima Ezza, due tra le nuove leve della musica rap italiana degli ultimi anni, e Massimo Ranieri saranno gli ospiti del 'Tanta Robba Festival', in programma il 2 e il 3 settembre in Piazza del Comune, a Cremona. Il festival, patrocinato dal Comun...

Milano, 22 ago. (Adnkronos) – Rondodasosa e Neima Ezza, due tra le nuove leve della musica rap italiana degli ultimi anni, e Massimo Ranieri saranno gli ospiti del 'Tanta Robba Festival', in programma il 2 e il 3 settembre in Piazza del Comune, a Cremona. Il festival, patrocinato dal Comune di Cremona, nasce da un’idea dell’associazione Gli Amici di Robi, che ogni anno organizza il Classics Streetball, torneo di basket per ricordare Roberto Telli, giocatore di pallacanestro prematuramente scomparso. A partire dal 2015 l’associazione ha intrapreso una nuova avventura, creando un festival che nel corso degli anni è cresciuto sempre di più fino a diventare uno dei principali eventi a livello nazionale. Da sette anni evento per eccellenza dell’estate cremonese, il 'Tanta Robba Festival' è passato dalle 3.000 presenze del 2016, primo anno, alle oltre 40.000 presenze registrate nel 2019.

Da quest’anno, T.R. Factory, con il patrocinio del Comune di Cremona, gestirà anche uno stage il 2 e il 3 settembre nella zona mercatini di 'Sotto il Torrazzo', storico campanile medievale della città. Sul palco, il 2 settembre, il rapper Rondodasosa, pseudonimo di Mattia Barbieri, primo italiano ad ottenere una certificazione Oro con il suo primo ep digitale 'Giovane Rondo', Platino nel 2022 con oltre 100 milioni di stream. Insieme a lui anche Neima Ezza, rapper di origine marocchine cresciuto fra i quartieri milanesi di Baggio e San Siro.

Il giorno successivo, domenica 3 settembre, sarà la volta di Massimo Ranieri, che si esibirà con il nuovo spettacolo 'Tutti i sogni ancora in volo'. Fra tante canzoni eseguirà anche il brano vincitore del Premio della Critica Sanremo 2022, 'Lettera di là del mare' e bellissimi inediti scritti per lui da alcuni grandi cantautori italiani, tratti dal suo ultimo album che prende lo stesso nome dello spettacolo. La performance godrà di una scenografia tutta nuova, l’organizzazione generale è del producer Marco De Antoniis, con una inedita band di musicisti.