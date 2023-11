Cremona: modem funziona male, torna al negozio e prende a calci addetta, denunciata

Milano, 7 nov.(Adnkronos) – Ha riportato al negozio un modem comprato qualche mese prima perché a suo dire funzionava male, quindi ha minacciato due addette alla vendita dicendo che se non glielo avessero cambiato sarebbe finita male. Poi, all'arrivo del personale di sicurezza, ha preso a calci una delle due e si è data alla fuga. E' accaduto a Vescovato, in provincia di Cremona.

Al termine di un'indagine durata alcune settimane, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato per lesioni personali una cittadina straniera di 31 anni, residente in provincia di Brescia, con precedenti di polizia a carico, per un fatto avvenuto il 25 settembre scorso. Quel giorno, verso le 10, in un negozio di telefonia del centro commerciale Cremona Due, la donna era entrata in compagnia di un uomo, chiedendo chiarimenti sul motivo del malfunzionamento di un modem acquistato qualche mese prima, chiedendone in modo aggressivo il ritiro immediato e la sostituzione.

La 31enne aveva insultato le due dipendenti del negozio, intimando loro di ritirare immediatamente il modem altrimenti sarebbero stati guai. E al tentativo di una delle due di chiamare gli addetti alla sicurezza del centro, le aveva strappato il telefono di mano lanciandolo per terra e l'aveva presa a calci. All'arrivo della security, poi, la donna era riuscita a scappare e si era allontanata a bordo di un'auto. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri, ai quali la dipendente del negozio ha riferito di conoscere le generalità della donna, dal momento che in passato aveva chiesto l'attivazione di una linea internet. Così militari hanno iniziato gli accertamenti e, acquisita la foto della presunta autrice del fatto, l'hanno mostrata alla vittima che ha riconosciuto proprio lei come la donna che l’aveva aggredita. Al termine di questi accertamenti, la 31enne è stata denunciata per lesioni personali.