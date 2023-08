Cremona: provoca un incidente e fugge, 34enne intercettato e bloccato

Milano, 1 ago. (Adnkronos) – Provoca un incidente, ma invece di fermarsi scappa. E' accaduto nel pomeriggio di ieri a Cremona a un cittadino straniero di 34 anni, con precedenti di polizia a carico. L'uomo è stato intercettato e bloccato in tangenziale dai carabinieri della sezione radiomobile.

Tutto ha avuto inizio intorno alle 17, quando ai carabinieri è arrivata una chiamata a seguito di un sinistro stradale tra un’auto e un camion. L’auto, che viaggiava a forte velocità in direzione di Cremona, con a bordo due persone, dopo avere superato Gadesco, ha provato a effettuare il sorpasso di un’auto allargandosi verso la corsia opposta. In quel momento, nel senso opposto sopraggiungeva un camion, che è stato colpito sulla fiancata. L’autista del camion si è fermato per verificare i danni e scambiare i dati con l'automobilista che lo aveva colpito, ma si è accorto che l’auto ha proseguito la sua corsa.

Alcuni automobilisti, vista l’auto che effettuava manovre e sorpassi azzardati, hanno chiamato la centrale operativa dei carabinieri e una pattuglia della sezione radiomobile è intervenuta in via Mantova, all’ingresso del capoluogo, intercettando poco dopo l’auto segnalata che viaggiava a tutta velocità. I militari l’hanno inseguita e nei pressi della rotonda per la Castelleonese sono riusciti a bloccarla. Accertato che si trattava dell'autista coinvolto nell’incidente, i carabinieri hanno sottoposto l'uomo ad alcoltest, risultato positivo. Lo hanno quindi accompagnato all’ospedale di Cremona per verificare anche la presenza di droghe nel sangue e in attesa degli esiti degli accertamenti, gli hanno ritirato la patente di guida. L'uomo è stato anche sanzionato in via amministrativa perché l’auto era sprovvista della revisione.