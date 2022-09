Cremona, sparatoria a Casale Cremasco: ucciso 61enne

Milano, 14 set. (Adnkronos) – Un uomo di 61 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Casale Cremasco (Cremona). I fatti sono avvenuti attorno alle 9 in via Camisano. L'uomo è stato rinvenuto dai soccorritori in arresto cardiocircolatorio con una ferita all'addome ed è deceduto sul posto.

Ferito anche un 36enne, non coinvolto nella sparatoria, che ha riportato un lieve trauma al volto a seguito di un'aggressione ed è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Crema. Sul posto, insieme ai carabinieri, che indagano, sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza e l'elisoccorso.