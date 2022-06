Cremonini, l'ex fidanzata rompe il silenzio: Martina Maggiore parla di "corna".

L’ex fidanzata di Cesare Cremonini, ovvero Martina Maggiore, ha rotto il silenzio. Via Instagram, la ragazza ha parlato di “corna”. La domanda, quindi, sorge spontanea: la relazione con il cantante bolognese è finita a causa di un tradimento?

Cremonini: l’ex fidanzata rompe il silenzio

La storia d’amore tra Cesare Cremonini e Martina Maggiore è giunta al capolinea da qualche settimana. Fino ad oggi, nessuno dei due aveva aperto bocca sulla rottura. Nelle ultime ore, però, la donna ha deciso di lanciare una pesante frecciatina via Instagram. Martina non ha fatto il nome di Cremonini, ma il riferimento sembra chiaro.

Le parole di Martina Maggiore

La Maggiore ha condiviso una Instagram Stories piuttosto ambigua. Un bel paio di “corna” appare sullo sfondo, mentre a didascalia si legge:

“Le corna sono come le scarpe: tutti nella vita ne abbiamo almeno un paio”.

Martina si riferisce ad un tradimento di Cremonini? La relazione è finita per questo motivo? Non possiamo saperlo, anche perché la Maggiore non ha aggiunto altri dettagli. Le sue parole, però, a distanza di qualche settimana dalla rotturano suonano strane.

Martina ha lasciato la casa di Cremonini

“Corna” a parte, Martina e Cesare non si seguono più su Instagram. Come se non bastasse, stando a quanto sostiene The Pipol Gossip, la Maggiore ha portato via le sue cose dalla casa di Cremonini.

Insomma, che i due si siano detti addio è chiaro, resta solo da stabilire il vero motivo.