Crepes L’authentique Paysan Breton ritirate dal mercato per rischio allergeni: i lotti richiamati

L’authentique Crepes Paysan Breton sono state ritirate dal mercato per rischi collegati alla presenza di allergeni. Il lotto è il n.211121.

Il ministero della Salute ha ritirato dal mercato in data 23 settembre le Crepes L’authentique Paysan Breton per i rischi collegati alla presenza di allergeni nell’alimento. Stando a quanto riportato sul sito del dicastero della salute pubblica italiano, all’interno delle crepes sarebbe stata rinvenuta la contaminazione della farina di grano con quella di lupino.

Entrando più nello specifico, il lotto di produzione in questione è il n.211121, prodotto dalla Laita con sede a Brest, Cedex 9, in Francia. La sede dello stabilimento è a Ploudaniel, sempre in Francia. Si tratta delle confezioni contenenti sei crepes (185g x 8 pezzi per cartone) e le unità che sono state richiamate hanno la scadenza fissata al 21 novembre 2021.

Dal ministero si apprende inoltre che due cartoni del prodotto indicato sono stati di recente consegnati all’Unicoop Tirreno SS Aurelia.

Il ministero della Salute continua dunque nella sua fitta e scrupolosa opera di controllo degli alimenti che potrebbero essere consumati dai cittadini e che potrebbero comportare delle problematiche allergiche.

Ricordiamo che chiunque avesse già acquistato i lotti indicati può presentarsi negli store di vendita e chiedere un rimborso del prezzo in base a quanto previsto dalle direttive del ministero della Salute.