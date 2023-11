Lo psichiatra Paolo Crepet ha criticato Fedez, che ha recentemente avviato una petizione online a favore del bonus psicologo, asserendo che il rapper non abbia gli “strumenti” per trattare il tema della salute mentale.

Crepet contro Fedez sul bonus psicologo

Fedez ha lanciato una petizione online volta a salvare il bonus psicologo. L’iniziativa del marito di Chiara Ferragni è stata particolarmente apprezzata da molte persone e, al momento attuale, ha già raccolto un buon numero di firme.

Se in molti hanno guardato di buon occhio l’iniziativa del rapper, è pur vero che non è riuscita a conquistare né a convincere Paolo Crepet. “Il problema non è il Bonus Psicologo ma non possiamo ridurre il discorso sulla salute mentale alle posizioni di Fedez, al quale voglio bene e dal quale, peraltro, mi sarei aspettato l’eleganza di un passo indietro di fronte a tematiche così delicate”, ha detto lo psichiatra a La Stampa. “Avrebbe forse dovuto chiedere il parere di chi può effettivamente affrontare questi temi”, ha aggiunto.

L’osservazione dello psichiatra

Pur ammettendo la centralità della questione, Crepet ha sottolineato che “non è un dato epidemiologico: parlando costantemente di depressione, finiamo persino per auto-diagnosticarla, generando un’ondata di ‘falsi positivi’”.

“Bisogna individuare le cause reali del dilagare di questi disturbi, per riuscire a sostenere chi ne ha bisogno con gli strumenti giusti: strumenti che, chiaramente, Fedez non possiede, e che non possiedono nemmeno molti pseudo-professionisti. Prima di inneggiare allo sportello psicologico, che è un palliativo e non la soluzione, bisognerebbe porre attenzione sulle persone che interagiscono con i nostri giovani e si fanno carico dei loro problemi: come viene effettuata la valutazione di questi ‘professionisti’?”, ha detto ancora lo psichiatra.