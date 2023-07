Cresce il mercato del digitale in Italia: +2,4% nel 2022

Milano, 5 lug. (askanews) – Un anno di ottimi risultati per il mercato digitale in Italia. Nel 2022 è cresciuto del 2,4% per un valore complessivo di oltre 77 miliardi di euro.

Secondo il rapporto annuale di Anitec-Assinform, l’Associazione di Confindustria che raggruppa le principali aziende dell’ICT, tra i settori più in forma ci sono i servizi di cloud Computing e di cybersecurity, le pubblicità digitali, i software.

Fra le criticità per tutto il settore ci sono soprattutto gli squilibri territoriali ma anche fra le imprese nella diffusione delle tecnologie. Se la crescita è stata del 4,1% per le medie imprese e del 5,9% per le grandi quando si arriva alle piccole si scende al 2,5%. Cambiare questo trend è una delle sfide per il futuro.